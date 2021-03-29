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"أرامكو" تعلن نجاح إعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لـ"صدارة"

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أرامكو

"أرامكو" تعلن نجاح إعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لـ"صدارة"

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العربية.نت

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أعلنت "أرامكو" السعودية، اليوم الاثنين، أنها أبرمت اتفاقيات تتعلق بإعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لشركة صدارة للكيميائيات، وتعديل بعض شروط الترتيبات التجارية لشركة صدارة، فيما يتعلق بشراء مواد اللقيم والتسويق لمنتجاتها النهائية.

ووافقت "أرامكو" وشركة داو كيميكال (داو) على تقديم ضمان بما لا يزيد عن مبلغ قدره 3.7 مليار دولار من إجمالي أصل مبلغ الدين ذي الأولوية، وذلك بما يتناسب مع ملكيتهما في شركة صدارة للكيميائيات، وهو ما يـعد أقل بكثير مقارنة بالضمانات المقدمة سابقًا البالغة 10 مليارات دولار، والتي تم الإفصاح عنها وقت اكتمال مشروع صدارة فـي نوفمـبر 2020.

وتضمنت أيـضاً أحكام إعادة الهيكلة، وفقاً لبيان الشركة على موقع "تداول"، امتيازات مـثل منح فترة سماح لا يتم بموجبها سداد أصل الدين حتى تاريخ 15 يونيو 2026، وتمديد تاريخ الاستحقاق النهائي لجميع التسهيلات من عام 2029 إلى عام 2038.

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كما أبرمت "أرامكو" وشركة داو (و/ أو الشركات التابعة لهما) وصدارة للكيميائيات، اتفاقيات بغرض تزويد لقيم إضافي عن طريق زيادة كمية الإيثان والبنزين الطبيعي التي يتم توريدها عن طريق "أرامكو"، وزيادة تدريجية في حقوق "أرامكو" في تسويق المنتجات النهائية التي تنتجها صدارة للكيميائيات، وذلك من خلال الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تخضع لشروط معينة متفق عليها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة صدارة للكيميائيات طرف ذي علاقة بشركة "أرامكو"، نظرًا لكونها أحد تابعيها إذ تمتلك شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نسبة 65% من رأس مال شركة صدارة للكيميائيات.

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