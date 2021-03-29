.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح "الأبحاث والتسويق" تنخفض هامشياً بـ2020 وتقفز 162% بالربع الرابع

المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
سوق السعودية

أرباح "الأبحاث والتسويق" تنخفض هامشياً بـ2020 وتقفز 162% بالربع الرابع

الإيرادات تراجعت 6% في العام 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجع صافي ربح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق "الأبحاث والتسويق" بنسبة 0.2% خلال العام 2020، ليسجل 245.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 246.1 مليون ريال صافي ربح العام 2019.

وقالت "الأبحاث والتسويق" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إنها حققت انخفاضاً هامشياً في صافي أرباح العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وارتفع الربح الإجمالي للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بنحو 7%، في المقابل ارتفع مصروف الزكاة وخسائر الانخفاض في الأصول غير الملموسة.

بلغ إجمالي الإيرادات خلال العام 2020 نحو 2.26 مليار ريال، مقابل 2.41 مليار ريال خلال العام 2019، وذلك بانخفاض وقدره 6.2%.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغ صافي ربح "الأبحاث والتسويق" نحو 29.1 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقارنة بصافي ربح 11.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019، بزيادة 162%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم
عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل

الأكثر قراءة

سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية جديدة سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية جديدة
شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر

قبل أن تذهب

مخطط إيراني لحظر جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي
مخطط إيراني لحظر جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي

اكتشف المزيد