أرباح "الأبحاث والتسويق" تنخفض هامشياً بـ2020 وتقفز 162% بالربع الرابع

تراجع صافي ربح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق "الأبحاث والتسويق" بنسبة 0.2% خلال العام 2020، ليسجل 245.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 246.1 مليون ريال صافي ربح العام 2019.

وقالت "الأبحاث والتسويق" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إنها حققت انخفاضاً هامشياً في صافي أرباح العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وارتفع الربح الإجمالي للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بنحو 7%، في المقابل ارتفع مصروف الزكاة وخسائر الانخفاض في الأصول غير الملموسة.

بلغ إجمالي الإيرادات خلال العام 2020 نحو 2.26 مليار ريال، مقابل 2.41 مليار ريال خلال العام 2019، وذلك بانخفاض وقدره 6.2%.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغ صافي ربح "الأبحاث والتسويق" نحو 29.1 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقارنة بصافي ربح 11.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019، بزيادة 162%.