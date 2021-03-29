"نادك" تتوقع التشغيل التجاري لمشروع الطاقة الشمسية بنهاية يوليو 2021

قالت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، إنها لا تزال في مرحلة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع الطاقة الشمسية بقدرة 30 ميغاوات بمشروع الشركة في حرض.

وأضافت في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، أنه بحسب تقديراتها سيتم تأجيل الانتهاء من هذه المرحلة والبدء في التشغيل التجاري للمشروع ليصبح في 31 يوليو 2021.

وذكرت "نادك" أن نسبة الإنجاز المتحقق 75% في الأعمال الإنشائية.

وأوضحت "نادك"، أن القوة القاهرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، لا تزال تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، مما نتج عنها تأجيل لبعض أنشطة التوريد للمشروع وتأخير أعمال التنفيذ.

وأشارت إلى أنها ستعلن عن الأثر المالي عند الانتهاء من الأعمال الإنشائية والبدء بالتشغيل التجاري للمشروع.

قدرت الشركة سابقاً، الانتهاء من هذه المرحلة والبدء في التشغيل التجاري للمشروع بتاريخ 31 مارس 2021.