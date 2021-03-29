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بن داود للعربية: مبيعاتنا تأثرت بغياب الحج والعمرة

شركات

بن داود للعربية: مبيعاتنا تأثرت بغياب الحج والعمرة

الأرباح الفصلية تراجعت 53% إلى 58 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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اكد الرئيس التنفيذي لشركة بن داوود القابضة، أحمد عبدالرزاق بن داود، في مقابلة مع "العربية" ارتفاع أرباح الشركة على أساس سنوي، بـ 7% خلال العام الماضي، لتبلغ 447 مليون ريال.

وأرجع بن داود ارتفاع الأرباح السنوية إلى نمو مبيعات متاجر شركة "الدانوب للمواد الغذائية والكماليات" التابعة لها، التي ساهمت بمبلغ 3.6 مليار ريال، بزيادة سنوية 17.5%.

وقال إن مبيعات الدانوب دعمت الأرباح، لكن عدم وجود موسمين مهمين هما الحج والعمرة، وبحكم التواجد في مكة والمدينة أثرت على أعمال الشركة بسبب الاجراءات الاحترازية، التي كانت مهمة للتعامل مع جائحة كورونا.

وتحدث عن رفع المخزون تحضيرا لموسم رمضان، ومتطلبات الجائحة.

وتراجعت أرباح شركة "بن داود القابضة" 53% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع المماثل من عام 2019، لتبلغ 58 مليون ريال، لتأتي أقل بكثير من التوقعات البالغة 128 مليون ريال.

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