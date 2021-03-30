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جيلي الصينية تعتزم تأسيس شركة جديدة في مجال الفضاء

The Geely Automobile Holdings logo at the Auto China show in Beijing. (File photo: Reuters)
جيلي الصينية
اقتصاد الصين

جيلي الصينية تعتزم تأسيس شركة جديدة في مجال الفضاء

لتطوير أقمارها الصناعية وتقنياتها للاتصالات في مدينة قوانغتشو بجنوب البلاد

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بكين - رويترز

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قالت حكومة محلية اليوم الثلاثاء إن مجموعة تشيجيانغ جيلي القابضة في الصين تخطط لإنشاء شركة فضاء تجارية لتطوير أقمارها الصناعية وتقنياتها للاتصالات في مدينة قوانغتشو بجنوب البلاد.

وأضافت الحكومة أن جيلي، التي تمتلك شركة فولفو للسيارات و‭‭9.7‬‬% من شركة دايملر إيه. جي، ستعمل أيضا مع شركات أخرى للصواريخ في قوانغتشو.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الشركة حتى الآن بعد ساعات العمل المعتادة.

تبني جيلي أقمارا صناعية ذات مدار منخفض لتلبية طلب على إمكانيات الاتصال عالية السرعة التي يمكنها تقديم تحديثات سريعة للبرامج. واعتبارا من عام 2025 تقريبا، ستتمتع سيارات جيلي بمزيد من الوظائف للاتصال بالأقمار الصناعية.

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