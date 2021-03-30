أرباح "سوديك" تنمو 14% ومجلس الإدارة يقترح هذه التوزيعات

كشفت نتائج أعمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، عن نمو الأرباح بنحو 32% خلال الربع الأخير من عام 2020 لتسجل نحو 284 مليون جنيه، لترتفع إجمالي الأرباح خلال العام الماضي بنسبة 14% إلى نحو 820 مليون جنيه.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات نقدية بواقع 55 قرشا لكل سهم، أي إجمالي توزيعات بقيمة 196 مليون جنيه. مما يشير إلى دفع توزيعات بنسبة 24% وعائد على التوزيع بنسبة 3.4%.

ووفق "بلتون" المالية القابضة، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 23% على أساس سنوي و17% على أساس ربع سنوي مسجلة 2.4 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2020، مما أدى لتسجيل إيرادات بنحو 5.6 مليار جنيه في عام 2020 ككل.

وأشارت "بلتون"، إلى أن "سوديك" قامت بتطبيق التعديلات المتعلقة بالمعايير المحاسبية المصرية في القوائم المالية للربع الرابع من 2020 و عام 2020.

بناءً على ذلك، تم تضمين مبلغ 547 مليون جنيه يمثل قيمة الفوائد الرأسمالية على الأقساط المحصلة من عملاء الوحدات التي تم تسليمها خلال العام في إيرادات عام 2020.

جاءت إيرادات عام 2020 مدعمة في الأساس من مشروعات شرق القاهرة إيستاون ريزيدنس وفيليت، ممثلين 33% و25% من قيمة الوحدات التي تم تسليمها على الترتيب. جدير بالذكر أن "سوديك" سلّمت 1.163 وحدة في عام 2020 مقارنة بـ 1.176 وحدة تم تسليمها خلال عام 2019.

وبلغ مجمل الربح 683 مليون جنيه خلال الربع الرابع من 2020 مقابل 541 مليون جنيه في الربع الرابع من 2019 و772 مليون جنيه في الربع الثالث من 2020، مما يشير إلى هامش مجمل ربح بنسبة 28.2% في الربع الرابع من 2020 مقارنة بـ 27.4% في الربع الرابع من 2019 و37.2% في الربع الثالث من 2020.

وأدى ذلك إلى مجمل ربح بواقع 1.8 مليار جنيه في عام 2020، مع هامش مجمل ربح بنسبة 32%.

ومع استبعاد أثر التعديلات التي طبقتها الشركة على المعايير المحاسبية، يبلغ هامش مجمل الربح 34% مقارنة بـ 27% في 2019.

كانت شركة سوديك قد أعلنت عن مبيعاتها التعاقدية، مع تراجع صافي المبيعات التعاقدية في الربع الرابع من 2020 بنسبة 18% على أساس سنوي، رغم ارتفاعها بنسبة 78% على أساس ربع سنوي مسجلة 3.1 مليار جنيه. وسجل مجمل المبيعات التعاقدية (قبل الإلغاءات) 3.3 مليار جنيه مقارنة بـ 3.9 مليار جنيه في الربع الرابع من 2019.

وارتفعت الإلغاءات خلال ربع العام إلى 7% مقارنة بـ 4% في فترة المقارنة، متأثرة بجائحة كوفيد-19. شكّلت المبيعات السكنية حوالي 98% من مجمل المبيعات التعاقدية للشركة، مرتفعة من 92% في فترة المقارنة، وذلك وفقاً لاستراتيجية الشركة لنمو مبيعاتها السكنية مع الاحتفاظ بالأصول التجارية الرئيسية للتأجير.

على أساس العام ككل، تمكنت سوديك من تحقيق التعاقدات المستهدفة بواقع 7.4 مليار جنيه (باستثناء مبيعات مشروع ملاذ، التي كانت مقدّرة بنحو مليار جنيه)، بارتفاع طفيف 2% على أساس سنوي.