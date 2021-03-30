صندوق مصر السيادي يكتتب فى صندوق التعليم التابع لـ"هيرمس"

أعلن صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية "هيرمس" اكتتاب الصندوق في تغطية الإصدار الثالث من صندوق التعليم المصري المدار من قبل هيرمس.

حيث قام صندوق مصر السيادي بالاكتتاب في غالبية الجولة الثالثة من صندوق التعليم المصري بقيمة تتخطى 250 مليون جنيه.

وبالتزامن مع ذلك، وقع صندوق مصر السيادي اتفاقية مع مجموعة جيمس للتعليم لتطوير وإدارة مدرستين غرب القاهرة، مستفيدا من أصول الدولة المنقولة إليه لتفعيل استراتيجيته الهادفة إلى تعظيم العائد من تلك الأصول.

ومن المنتظر تدشين المدرستين بقدرة استيعابية 2500 طالب لكل منهما على مساحة 30 الف متر مربع.

ویعد ھذا الاستثمار ھو الأول لصندوق مصر السیادي في قطاع التعلیم المصري، وھو دلیل واضح على نجاح "جیمس مصر" في السوق المحلیة على مدار العامین الماضیین.

وفي ھذا السیاق، قالت وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة ورئیس مجلس إدارة صندوق مصر السیادي ھالة السعید، إن باكورة استثمارات الصندوق السیادي في قطاع التعلیم، تمثل إشارة واضحة لتوجه الدولة المصریة وفق رؤیة القیادة السیاسیة والخطة الاستراتیجیة طویلة المدى التي تتبناھا الدولة لتحقیق مبادئ وأھداف التنمیة المستدامة في كل المجالات عبر رؤیة 2030.

تحالفات مرتقبة مع شركاء آخرين

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي،أيمن سليمان، أن الشراكة بين صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس ومؤسسة جيمس للتعليم ستحقق نقطة مرجعية في القطاع عبر تقديم مناهجنا الوطنية من خلال نموذج مدارس يرتكز على الإثراء والرياضة والتنمية الشخصية والتكنولوجيا، والذي يشتمل على منهج مستقبلي عالمي يتماشى مع رؤية التعليم في مصر.

وأضاف سليمان أنه سيتم استغلال جزء من أصول الصندوق الحالية والمحتملة في توفير تعليم عالي الجودة بأسعار معتدلة لتخاطب القاعدة العريضة من الشعب المصري ووفقاً لأفضل المعايير الدولية، مما يشكل دعماً للطبقة المتوسطة في مواجهة ظواهر مثل قوائم الانتظار، وأعباء وصعوبات الدروس الخصوصية.

ولفت إلى أن هذه الشراكة سيتبعها تحالفات مع شركاء آخرين في المجال يمتلكون الخبرة الفنية ورأس المال اللازم خلال الفترة القليلة المقبلة.