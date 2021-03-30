"التشخيص المتكاملة" تتوقع بدء تداول أسهمها في بورصة مصر قبل يونيو

قالت الرئيس التنفيذي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة هند الشربيني، إن شركتها تسعى للتوسع في إفريقيا وشرق آسيا والشرق الأوسط في ظل نمو متوقع للإيرادات والأرباح.

وأضافت الشربيني، في مقابلة مع رويترز بمقر شركتها الواقع على أطراف القاهرة، أن شركتها حققت نموا للإيرادات بنحو 19% في 2020 لتصل إلى 2.6 مليار جنيه (166.03 مليون دولار) بجانب زيادة في هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بأكثر من 40%، فيما تتوقع أن تواصل الشركة نفس الأداء في 2021.

وأحجمت الشربيني عن الإفصاح عن تفاصيل الأرباح الصافية المحققة في 2020 واكتفت بالقول أن صافي الربح في 2019 بلغ 505 ملايين جنيه.

وتملك التشخيص المتكاملة سلسلة معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية في مصر بجانب البرج سكان، ويبلغ عدد فروعها أكثر من 480 فرعا منهم نحو 429 فرعا بمصر، وتعمل الشركة في أسواق الأردن والسودان ونيجيريا أيضا.

وقالت الشربيني التي تقدم شركتها أكثر من 2000 تحليل وتشخيص معملي "التوسعات لدينا جزء من الاستراتيجية الخاصة بنا... أعيننا على أي فرص موجودة بالأسواق الناشئة والدول ذات التعداد السكاني الكبير... نفتتح سنويا نحو 35 فرعا جديدا لمعامل التحاليل.

"نركز على إفريقيا وشرق آسيا والشرق الأوسط... بحلول 2025 نأمل أن نكون متواجدين في دول أكثر بتلك المناطق".

ويبلغ رأسمال التشخيص المتكاملة القابضة 150 مليون دولار موزعا على 600 مليون سهم بقيمة إسمية 0.25 دولار للسهم، وأسهم الشركة مقيدة في بورصة لندن منذ 2015.

القيد ببورصة مصر قبل نهاية يونيو

إلى ذلك، قالت الشربيني لرويترز خلال المقابلة إن شركتها، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 600 مليون دولار، تتوقع أن تدرج أسهمها في بورصة مصر وبدء تداولها قبل نهاية يونيو حزيران المقبل بنظام القيد المزدوج.

وتقوم المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال بدور مستشار الطرح، بينما يقوم مكتب كليفورد تشانس ومكتب أوجيير ومكتب وايت أند كايس بدور المستشار القانوني للطرح.

وأضافت "ملتزمون بالنسبة التي حددها المشّرع المصري وهي قيد 5% من أسهمنا بالبورصة، وستكون من حصة بعض المساهمين الأجانب بالشركة... سعر سهمنا حاليا يتراوح بين 1.05 إلى 1.1 دولار أميركي أي ما يعادل 16-17 جنيها مصريا.

"من وقت قيد أسهمنا في بورصة لندن ونحن نوزع أرباحا سنوية على مساهمينا بسبب وضعنا المالي القوي... لدينا سيولة بنحو مليار جنيه".