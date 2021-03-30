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ارتفاع تقييم "بايت دانس" مالكة "تيك توك" لـ 250 مليار دولار

FILE PHOTO: Tik Tok logos are seen on smartphones in front of a displayed ByteDance logo in this illustration taken November 27, 2019. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
بايت دانس
تيك توك

ارتفاع تقييم "بايت دانس" مالكة "تيك توك" لـ 250 مليار دولار

أعلى قيمة من شركات مثل Exxon Mobil وCoca-Cola 

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دبي - العربية.نت

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ذكرت مصادر لبلومبرغ أن تقييم شركة ByteDance المالكة لتطبيق TikTok ارتفع إلى 250 مليار دولار في السوق الثانوية، وفقا لأسعار تداولات السهم الأخيرة.

ويجعل هذا التقييم ByteDance أعلى قيمة من شركات مثل Exxon Mobil وCoca-Cola.

وارتفع تقييم الشركة خلال الأشهر الأخيرة مع ارتفاع توقعات طرح الشركة للاكتتاب العام.

يأتي الارتفاع رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بالشركة بسبب التعنت الذي مارسته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ضدها.

كان ترمب يسعى لإجبار الشركة الصينية على بيع تطبيق TikTok بدعوى تهديد الأمن القومي. وكان تقييم الشركة قد بلغ 140 مليار دولار خلال الجولة التمويلية الأخيرة.

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