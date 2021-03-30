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أرباح "البابطين" تتراجع 6.6% إلى 80 مليون ريال في 2020

البابطين للطاقة
شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين"
سوق السعودية

أرباح "البابطين" تتراجع 6.6% إلى 80 مليون ريال في 2020

بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل ومصاريف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية

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دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين" بنسبة 6.6% خلال العام 2020، ليسجل نحو 80.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 86 مليون ريال في 2019.

وقالت "البابطين" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الانخفاض في صافي الأرباح السنوية، يعود إلى ارتفاع مصاريف التشغيل ومصاريف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية.

وبلغت إيرادات الشركة 1.39 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل 1.35 مليار ريال في 2019، بزيادة 2.85%.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت" حققت "البابطين" صافي ربح نحو 28.25 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل 24.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2019، بارتفاع 15.8%.

خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 15.4% إلى 52.1 مليون ريال.

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