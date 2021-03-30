أرباح الجبس الأهلية السنوية تقفز 242% إلى 37.2 مليون ريال 

أعلنت شركة الجبس الأهلية، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح قدره 241.8%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 37.21 مليون ريال، مقابل 10.91 مليون ريال خلال 2019، ما يمثل ارتفاعا بنحو 3.4 مرة.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات ارتفعت 52.5% إلى 107.05 مليون ريال. وبجانب ارتفاع الإيرادات، عزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض التكلفة نسبة إلى المبيعات ما ساهم في ارتفاع هامش الربح وارتفاع مجمل الربح.