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أرباح الجبس الأهلية السنوية تقفز 242% إلى 37.2 مليون ريال 

شركة الجبس الأهلية 2
شركة الجبس الأهلية
سوق السعودية

أرباح الجبس الأهلية السنوية تقفز 242% إلى 37.2 مليون ريال 

مقابل 10.9 مليون ريال في 2019

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الجبس الأهلية، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح قدره 241.8%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 37.21 مليون ريال، مقابل 10.91 مليون ريال خلال 2019، ما يمثل ارتفاعا بنحو 3.4 مرة.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات ارتفعت 52.5% إلى 107.05 مليون ريال. وبجانب ارتفاع الإيرادات، عزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض التكلفة نسبة إلى المبيعات ما ساهم في ارتفاع هامش الربح وارتفاع مجمل الربح.

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