أرباح السعودية للكهرباء تتجاوز 3 مليارات ريال بزيادة 118% بـ2020

أظهرت النتائج المالية السنوية المدققة للشركة السعودية للكهرباء، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 118% إلى 3.026 مليار ريال في العام 2020، مقارنة بنحو 1.388 مليار ريال أرباح العام 2019.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الأداء المالي في 2020 يعكس تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الداعمة للقطاع والشركة والمقرة مؤخرا في شهر نوفمبر من عام 2020، وكذلك المرونة التشغيلية التي تمتعت بها الشركة خلال عام تخللته ظروف استثنائية نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأضافت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح للعام 2020 مقارنة بالعام السابق يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الذي يعزى إلى اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي 2020 وتغطية حساب الموازنة للفرق بين الإيراد المطلوب المعتمد والإيراد المتحقق للشركة السعودية للكهرباء لعام 2020 بمقدار 6.131 مليار ريال وذلك وفقاً لما أقرته اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

ويعود ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى استمرار نمو قاعدة المشتركين، هذا بالإضافة إلى إلغاء صافي مصروف الضريبة المؤجلة البالغ 412 مليون ريال وفقا لتعديل نظام ضريبة الدخل المقر خلال 2020.

وتابعت: "قابل هذا الارتفاع في الإيرادات التشغيلية انخفاض في إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية نتيجة لانخفاض طفيف بكمية الطاقة المبيعة وتغير مزيجها نحو ارتفاع الاستهلاك السكني وانخفاض الاستهلاك التجاري والحكومي نتيجة للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، والذي أثر بدوره على ارتفاع الرسم الحكومي أيضاً، وتسجيل بند مصروف غير متكرر بقيمة 808 ملايين ريال يخص تسوية فروقات مستحقات وقود لسنوات سابقة تتعلق بتوريد زيت خفيف بدلاً من الزيت الثقيل لأحد محطات توليد الطاقة بالشركة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة المشتراه.

أقرت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء تحديد إيرادات الشركة السعودية للكهرباء غير الموحدة (الإيراد المطلوب) لعام 2020 بمبلغ 68.764 مليار ريال، وتضمن ذلك تفعيل حساب الموازنة لعام 2020 بمبلغ وقدره 6.131 مليار ريال.

وفي سياق متصل أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء للجمعية العامة لمساهمي الشركة بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2020، بواقع 2.9 مليار ريال، بحصة للسهم من التوزيع 0.70 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تحولت الشركة إلى تحقيق صافي ربح نحو 4.1 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل خسائر نحو 591.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، إن الظروف الاستثنائية التي مرت بها السعودية، كما دول العالم جميعاً، خلال عام 2020 نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 أظهرت المرونة والقدرة التشغيلية للشركة حيث استمرت في تقديم خدمة آمنة بكفاءة وموثوقية عاليتين، وجاءت النتائج المالية الإيجابية للشركة مدعومة بمساهمة حساب الموازنة والذي يأتي تطبيقاً لحزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والتنظيمية المقرة مؤخراً خلال عام 2020، بالإضافة إلى مواصلة النمو في قاعدة المشتركين.

كان من بين الإصلاحات، التي أُعلن عنها؛ معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة السعودية للكهرباء، التي بلغت 167.92 مليار ريال سعودي، وإلغاء الرسم الحكومي، الذي سبق إقراره على الشركة مطلع عام 2018، وتنظيم إيرادات الشركة بشكلٍ يمكّنها من العمل بكفاءة لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمَر في أوجه النشاط التي تنظمه هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وذلك مع استمرار دعم الحكومة للشركة من خلال حساب الموازنة.