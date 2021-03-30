أرباح "بنيان ريت" تتراجع 49% في 2020 إلى 45 مليون ريال

أظهر التقرير المالي السنوي لصندوق بنيان ريت، تراجع صافي أرباحه بنسبة 49% في العام 2020، ليسجل نحو 45.4 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 88.46 مليون ريال في 2019.

وارتفع صافي أصول الصندوق بنحو 1.4% ليسجل نحو 1.43 مليار ريال بنهاية 2020، مقابل 1.45 مليار ريال بنهاية 2019.

وبلغ عدد الوحدات القائمة في نهاية العام الماضي نحو 162.9 مليون وحدة، وسجل صافي قيمة الوحدة 8.778 ريال، وبلغ العائد للفترة نسبة 2.64%.

كانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الصندوق، قد أعلنت، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "بنيان ريت" بنسبة 2.76% من سعر الطرح الأولي بما يعادل 0.276 ريال عن كل وحدة عن الفترة من 1 مايو- أيار 2020 حتى 31 أكتوبر- تشرين الأول 2020.

وأوضحت الشركة في بيان سابق، أن إجمالي الأرباح الموزعة بلغ نحو 45 مليون ريال، كما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 162.9 مليون وحدة فيما يصل رأس مال الصندوق نحو 1.628 مليار ريال.