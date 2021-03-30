.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح "بنيان ريت" تتراجع 49% في 2020 إلى 45 مليون ريال

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير صندوق بنيان ريت
سوق السعودية

أرباح "بنيان ريت" تتراجع 49% في 2020 إلى 45 مليون ريال

سجل صافي قيمة الوحدة 8.778 ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهر التقرير المالي السنوي لصندوق بنيان ريت، تراجع صافي أرباحه بنسبة 49% في العام 2020، ليسجل نحو 45.4 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 88.46 مليون ريال في 2019.

وارتفع صافي أصول الصندوق بنحو 1.4% ليسجل نحو 1.43 مليار ريال بنهاية 2020، مقابل 1.45 مليار ريال بنهاية 2019.

وبلغ عدد الوحدات القائمة في نهاية العام الماضي نحو 162.9 مليون وحدة، وسجل صافي قيمة الوحدة 8.778 ريال، وبلغ العائد للفترة نسبة 2.64%.

شركات سوق السعودية "أسواق المزرعة" تحقق قفزة في أرباح 2020 لـ38.7 مليون ريال

كانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الصندوق، قد أعلنت، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "بنيان ريت" بنسبة 2.76% من سعر الطرح الأولي بما يعادل 0.276 ريال عن كل وحدة عن الفترة من 1 مايو- أيار 2020 حتى 31 أكتوبر- تشرين الأول 2020.

وأوضحت الشركة في بيان سابق، أن إجمالي الأرباح الموزعة بلغ نحو 45 مليون ريال، كما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 162.9 مليون وحدة فيما يصل رأس مال الصندوق نحو 1.628 مليار ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
أول مواجهة بين أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد