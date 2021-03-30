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أرباح "بي.سي.آي" تتراجع 2% إلى 58.3 مليون ريال في 2020

شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"
سوق السعودية

أرباح "بي.سي.آي" تتراجع 2% إلى 58.3 مليون ريال في 2020

بسبب انخفاض المبيعات

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دبي - العربية.نت

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تراجع صافي ربح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، بنسبة 1.85% خلال العام 2020، ليسجل 58.29 مليون ريال، مقارنة بنحو 59.39 مليون ريال في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب انخفاض إجمالي وصافي الربح والربح التشغيلي وربح العام بعد الضريبة والزكاة خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019، يعود إلى انخفاض المبيعات وانخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى.

بلغت مبيعات شركة الصناعات الكيميائية الأساسية خلال العام 2020، نحو 500.24 مليون مقارنة بـ 534.56 مليون للعام 2019 وذلك بانخفاض قدره 6.42%.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 1.4% إلى 45.14 مليون ريال، مقابل 44.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2019.

يذكر أن الشركة، أعلنت عن توصية مجلس إدارتها بالتوصية للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، وذلك لاستمرار إكمال الشركة لبناء وتمويل مشروع إنتاج الكلورين بمدينة الجبيل الصناعية.

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