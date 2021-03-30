.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح "ذيب للسيارات" تتراجع 45.5% في 2020 لـ63 مليون ريال

ذيب لتأجير السيارات
ذيب لتأجير السيارات
سوق السعودية

أرباح "ذيب للسيارات" تتراجع 45.5% في 2020 لـ63 مليون ريال

سهم الشركة يرتفع 14% في ثاني تداولاته

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجع صافي أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 45.5% خلال العام 2020، ليسجل نحو 63.25 مليون ريال، مقابل 116.03 مليون ريال في العام 2019.

وقالت "ذيب للسيارات" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019 يعود إلى انخفاض معدلات التشغيل لقطاع التأجير قصير الأجل مما أدى إلى انخفاض الإيرادات في هذا القطاع مقارنة بالعام 2019 والذي يعود سببها إلى تداعيات جائحة كورونا.

وانخفض الربح التشغيلي للشركة بنسبة 34.8% في 2020، إلى 99.3 مليون ريال، مقابل 152.3 مليون ريال في 2019.

5.5 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال 2020 اقتصاد اقتصاد السعودية 5.5 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال 2020

كان سهم "ذيب للسيارات" قد ارتفع بنسبة 14.04% عند سعر 59.3 ريال، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة تداولات بلغت 1.73 مليار ريال، عبر التداول على نحو 29 مليون سهم، في ثاني أيام تداولاته في سوق الأسهم السعودية الرئيسي.

وجرت تغطية اكتتاب الأفراد في طرح ذيب لتأجير السيارات بنسبة 3385.37% وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 414.588 مكتتب قاموا بضخ 1.7 مليار ريال للاكتتاب في عدد 1.29 مليون سهم بسعر 40 ريالا للسهم الواحد. كان اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة قد انتهى الأحد الماضي.

وقد تم تخصيص 1.29 مليون سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 11.61 مليون سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وبالنسبة لاكتتاب المؤسسات، بلغت نسبة التغطية 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 40 ريالاً للسهم الواحد.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 12.9 مليون سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
أول مواجهة بين أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد