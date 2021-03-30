أرباح "ذيب للسيارات" تتراجع 45.5% في 2020 لـ63 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 45.5% خلال العام 2020، ليسجل نحو 63.25 مليون ريال، مقابل 116.03 مليون ريال في العام 2019.

وقالت "ذيب للسيارات" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019 يعود إلى انخفاض معدلات التشغيل لقطاع التأجير قصير الأجل مما أدى إلى انخفاض الإيرادات في هذا القطاع مقارنة بالعام 2019 والذي يعود سببها إلى تداعيات جائحة كورونا.

وانخفض الربح التشغيلي للشركة بنسبة 34.8% في 2020، إلى 99.3 مليون ريال، مقابل 152.3 مليون ريال في 2019.

كان سهم "ذيب للسيارات" قد ارتفع بنسبة 14.04% عند سعر 59.3 ريال، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة تداولات بلغت 1.73 مليار ريال، عبر التداول على نحو 29 مليون سهم، في ثاني أيام تداولاته في سوق الأسهم السعودية الرئيسي.

وجرت تغطية اكتتاب الأفراد في طرح ذيب لتأجير السيارات بنسبة 3385.37% وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 414.588 مكتتب قاموا بضخ 1.7 مليار ريال للاكتتاب في عدد 1.29 مليون سهم بسعر 40 ريالا للسهم الواحد. كان اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة قد انتهى الأحد الماضي.

وقد تم تخصيص 1.29 مليون سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 11.61 مليون سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وبالنسبة لاكتتاب المؤسسات، بلغت نسبة التغطية 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 40 ريالاً للسهم الواحد.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 12.9 مليون سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.