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"أسواق المزرعة" تحقق قفزة في أرباح 2020 لـ38.7 مليون ريال

أسواق المزرعة
أسواق المزرعة
سوق السعودية

"أسواق المزرعة" تحقق قفزة في أرباح 2020 لـ38.7 مليون ريال

بلغت قيمة الأرباح التشغيلية 74.9 مليون ريال بنمو 14%

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دبي - العربية.نت

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قفزت أرباح الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، بعد الزكاة والضريبة في 2020، إلى 38.7 مليون ريال، مقابل 10.3 مليون ريال، في 2019، بنسبة نمو 277.8%.

بلغت قيمة الأرباح التشغيلية 74.9 مليون ريال، مقابل 65.5 مليون ريال، في 2019، بنمو 14%.

وقالت أسواق المزرعة إن نمو أرباحها السنوية في 2020، يعود إلى عدة أسباب من بينها ارتفاع الإيرادات مقارنة بالعام السابق بمبلغ 282.3 مليون ريال نتيجة لزيادة إقبال الزبائن على شراء المواد الغذائية والاستهلاكية وخصوصاً خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا خلال النصف الأول من 2020.

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جاء ذلك على الرغم من توقف النشاط الترفيهي للشركة بسبب إغلاق فروع عالم المغامرات خلال فترة الإغلاق وكذلك انخفاض الإيرادات لهذا النشاط خلال العام الحالي بشكل عام بسبب الجائحة. وكذلك تأثر النشاط التأجيري حيث أن الشركة منحت خصومات للمستأجرين عن فترات الإغلاق كما تأثرت عمليات الشركة التابعة ( شركة الينابيع الصافية ) سلبياً بالإغلاق بسبب الجائحة خلال النصف الأول من العام الحالي.

بلغت صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح العام الحالي بمبلغ 36.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 55.2 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح العام السابق.

كما تأثرت الأرباح إيجابا مع انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية شاملة الاستهلاك للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بمبلغ 2.6 مليون ريال.

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