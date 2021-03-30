"أنعام القابضة" توقع مذكرة للاستحواذ على التكامل الوطنية للزراعة

أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة التكامل الوطنية للزراعة فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 100% من حصص شركة التكامل الوطنية للزراعة.

وقالت شركة "أنعام القابضة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن الطرفين اتفقا على أنه عند التوصل إلى اتفاق نهائي للصفقة المحتملة، سيكون مقابل الاستحواذ عن طريق إصدار أسهم في مجموعة أنعام الدولية القابضة، بناء على القيمة النهائية التي يتم التوصل لها بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.

وعينت مجموعة أنعام القابضة شركة وساطة كابيتال مستشاراً مالياً لهذه الصفقة، وستقوم "أنعام القابضة" بأعمال التقييم والفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه ومفاوضة الاتفاقيات النهائية.

وذكرت "أنعام القابضة" أن شركة التكامل الوطنية للزراعة تأسست في عام 1984، وتعتبر من إحدى الشركات الرائدة التي تعمل على توريد البذور والأسمدة والمبيدات والتربة الزراعية بمختلف أنواعها، كما تمتلك الشركة مشتل نوارة - أحد المشاتل العريقة والتي من خلاله يتم إنتاج الأشجار والتشجيرات الخارجية وأزهار الحوليات الصيفية والشتوية وتربية وإنتاج النباتات الداخلية والخضروات المحمية، كما تقدم الشركة العديد من الاستشارات الزراعية لعملائها، وفاقت مبيعات الشركة مبلغ 100 مليون ريال خلال الأعوام 2019 و2020.

وأضافت أن عملية الاستحواذ تتوافق مع استراتيجية "أنعام القابضة" وخططها التوسعية والاستفادة والتكامل مع الأراضي الزراعية التي تمتلكها "أنعام القابضة" مما سوف يساهم في دعم وتوسع الشركة المستهدفة في توسعاتها المستقبلية، ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستحواذ المحتمل قيمة مضافة للشركة ومساهميها.