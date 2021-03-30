المخصصات تدفع "أسمنت الجوف" لخسارة 73.3 مليون ريال في 2020

تحولت شركة أسمنت الجوف إلى تكبد خسائر في 2020، بلغت قيمتها بعد الزكاة والضريبة 73.3 مليون ريال، مقابل أرباح في 2019، بنحو 5.2 مليون ريال.

وحققت أسمنت الجوف أرباحا تشغيلية خلال العام الماضي 54.3 مليون ريال، مقابل 8.3 مليون ريال، في 2019، بنمو 550%.

وذكرت الشركة أن تكبد خسائر سنوية في 2020، مقارنة بالعام السابق يعود إلى احتساب مخصصات على استثمارات قديمة للشركة بمبلغ 99 مليون ريال تتمثل في الاستثمار في شركة الشرقية الصناعية من عام 2007.

هذا يضاف إلى مخصصات ائتمانية تتمثل في قيمة بيع حصة شركة استثمارات الجوف المملوكة لشركة اسمنت الجوف في شركة عبر الجسور والمستثمر فيها في عام 2012 م وتم احتساب هذه المخصصات بتوجيهات مجلس الإدارة بمعالجة الاستثمارات القديمة.

يأتي ذلك على الرغم من تحقيق ارتفاع كبير في إجمالي الربح والربح التشغيلي للعام الحالي مقارنة مع العام السابق نتيجة ارتفاع كمية وقيمة المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن نتيجة زيادة الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى أن احتساب مخصصات على تلك الاستثمارات وكذلك المخصصات الائتمانية سيكون له الأثر الإيجابي على الفترات القادمة.