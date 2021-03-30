خسائر الشرقية للتنمية تهبط 97% خلال 2020

تراجع صافي خسائر شركة الشرقية للتنمية بنسبة 96.7% خلال العام 2020، ليسجل نحو 2.22 مليون ريال، مقابل 67.47 مليون ريال خسائر في 2019.

وقالت الشرقية للتنمية، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض الخسارة يعود إلى انخفاض ملحوظ في تكاليف التشغيل لعام 2020 مقارنة بالعام 2019، نتيجة لجوء الشركة خلال عام 2020 إلى استبعاد مجموعة من الأصول من سجلاتها بعد بيعها وبالتالي انخفاض ملحوظ في مصاريف إهلاك هذه الأصول.

وأضافت الشركة أنها قامت خلال عام 2019 باستبعاد قيمة جزء من أرض المنحة الحكومية المقيدة في سجلات الشركة وذلك بعد صدور قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة والمعتمد من الأمر السامي بتمليك الشركة مساحة أقل من المساحة المقيدة في سجلاتها الأمر الذي نتج عنه ارتفاع ملحوظ في صافي خسائر 2019 مقارنة بالعام 2020، كذلك فإن انخفاض المصاريف الإدارية خلال 2020 مقارنة بالعام 2019 كان له أثر واضح في انخفاض صافي خسائر 2020 مقارنة مع صافي خسائر العام 2019.

وذكرت الشرقية للتنمية، أن مبيعات العام التشغيلية تظهر بـ صفر وذلك لعدم وجود أية إيرادات تشغيلية خلال 2020، وذلك نتيجة استمرار توقف أنشطة الشركة الرئيسية التي تمت خلال العام 2018.

وقالت الشركة إن المدقق الخارجي في تقرير القوائم المالية للسنة المالية 2020 قام بلفت الانتباه إلى وجود عدم تأكد جوهري وقد يلقي شكا كبيرا على قدرة المنشاة على البقاء والاستمرار، لأن مطلوبات الشركة المتداولة تجاوزت موجوداتها المتداولة بنحو 42.07 مليون ريال.

وتابعت: "بالإضافة إلى عدم وجود أية إيرادات تشغيلية خلال 2020 نتيجة توقف أنشطة الشركة الرئيسية بالإضافة إلى وجود أقساط مستحقة السداد خلال الفترة اللاحقة لأحد البنوك مقابل القرض الممنوح للشركة ومطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمبالغ المستحقة على الشركة وضرورة سدادها مما يشير إلى عدم تأكد جوهري من قدرة الشركة على إدارة السيولة إلا أن إدارة الشركة ترى أنها قادرة على الوفاء بالالتزامات التي عليها لمدة لا تقل عن 12 شهرا من تاريخ القوائم المالية المرفقة.