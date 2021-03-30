خسائر "تبوك الزراعية" تتراجع 71% في 2020 لـ52 مليون ريال

تراجع صافي خسائر شركة تبوك للتنمية الزراعية، بنسبة 71.3% خلال العام 2020، ليسجل نحو 52.08 مليون ريال، مقابل صافي خسائر 181.27 مليون ريال في 2019.

وقال الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب انخفاض الخسائر يعود إلى زيادة المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات وعدم تسجيل هبوط في قيمة الموجودات الحيوية (قطاع الأغنام) وانخفاض في مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية.

وأضافت "تبوك الزراعية" أن انخفاض الخسائر يعود أيضاً إلى عدم تسجيل هبوط في قيمة مشاريع رأسمالية وانخفاض في مخصص ضمان قرض والتزامات من شركات زميلة وتسجيل إيراد رد هبوط في شركات زميلة واستثمارات في أدوات حقوق الملكية، وعدم تسجيل هبوط في حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة وتسجيل إيرادات تسوية رصيد مع طرف ذي علاقة وانخفاض في هبوط في قيمة مخزون محاصيل بالرغم من تسجيل خسائر استبعاد أصول (الأرض غير المحياة) وتكوين مخصص إزالة الأصول والنقل وانخفاض الإيرادات الأخرى وأرباح الاستثمارات والمرابحات قصيرة الأجل.

وبلغت قيمة الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية 2020 نحو 86.6 مليون ريال ما يعادل 35.8% من رأس مال الشركة البالغ 241.767 مليون ريال.

وتتمثل الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة في تسجيل صافي تقييم هبوط في قيمة مخزون محاصيل عند نقطة الحصاد وهبوط في مشاريع رأسمالية وتكوين مخصص ضمان قرض والتزامات من شركات زميلة وخسائر استبعاد الأرض غير المحياة وتكوين مخصص إزالة ونقل أصول على الأرض غير المحياة المستبعدة.