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خسائر "معدنية" تتراجع 37% إلى 41 مليون ريال في 2020

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
سوق السعودية

خسائر "معدنية" تتراجع 37% إلى 41 مليون ريال في 2020

بسبب تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الشهرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تراجعت خسائر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" بنسبة 37.3% خلال العام 2020، لتسجل 40.8 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 65.1 مليون ريال في 2019.

وقالت "معدنية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض الخسائر خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019 يعود إلى تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ 40.10 مليون ريال خلال 2020.

وأضافت أن أسباب تحقيق صافي خسائر خلال العام 2020 تعود إلى انخفاض المبيعات نتيجة لجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وكذلك لعمل مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها ومخزون بطيء الحركة بمبلغ 12.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2.7 مليون ريال خلال العام الماضي.

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بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية العام الحالي 40.17 مليون ريال وبنسبة 14.28% من رأس المال المدفوع.

كانت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة، ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن مجلس الإدارة قرر عرض القرار على الجمعية العمومية للشركة، وذلك لتخفيض رأس المال بنسبة 7.4% بنحو 20.8 مليون ريال، ليصل إلى 260.307 مليون ريال، مقابل 281.121 مليون ريال حاليا.

وأوضحت الشركة أن السبب وراء ذلك، تعود إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

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