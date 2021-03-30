خسائر "وفرة" تتراجع 51% في 2020 لـ12.4 مليون ريال

تراجعت خسائر شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة"، بنسبة 51.2% في 2020 إلى 12.38 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 25.37 مليون ريال في العام 2019.

وقالت "وفرة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال 2020، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات وارتفاع في المبيعات بنسبة 1.16% وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وكذلك البيعية والتسويقية.

وأشارت إلى أن ذلك رغم انخفاض بند الإيرادات الأخرى والزيادة في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة ومخصص بضاعة بطيئة الحركة، وتكوين مخصص هبوط تدنٍ في قيمة المخزون.

وذكرت أن خسائر العام 2019 تضمنت مخصص تدنٍ في قيمة الاستثمارات في شركات شقيقة نحو 4.35 مليون ريال، ومخصص تدنٍ في قيمة الاستثمارات العقارية بمبلغ 1.01 مليون ريال، إضافة لمخصص ضمان قرض ممنوح لشركة شقيقة بمبلغ 8.06 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن وباء كورونا لم يكن له تأثير جوهري على نتائج الشركة المالية التي تم التقرير عنها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 باستثناء انخفاض مبيعات مصنع الخضار نحو 36.5% بقيمة قدرها 19.5 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت إلى أنه على صعيد آخر ارتفعت مبيعات بقية المصانع الأخرى، لا سيما منتجات مصنعي اللحوم وحبوب الإفطار نتيجة للتوسع في الإنتاج الخاص، ما عوض خسائر المنتج الرئيسي للشركة وهي البطاطس المجمدة لمصنع الخضار.

كانت نتائج الشركة قد أظهرت ارتفاع صافي الخسارة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، إلى 2.08 مليون ريال مقابل 981.26 ألف ريال للفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع نسبته 112.3%.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 2.08 مليون ريال، بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2020، بما يعادل نسبة 2.7% من رأس المال البالغ 77.17 مليون ريال.