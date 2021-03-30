"مدينة المعرفة" تتحول لخسائر بـ26 مليون ريال في 2020

تحولت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية إلى تحقيق خسائر نحو 25.7 مليون ريال في العام 2020، مقارنة بصافي ربح نحو 18.16 مليون ريال في 2019.

وقالت "مدينة المعرفة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن تحقيق الشركة صافي خسائر عن العام 2020 مقارنة بصافي ربح عن العام 2019، يعود إلى أكثر من سبب، أولها انخفاض الإيرادات في العام 2020، وثانياً، تحقيق الشركة لأرباح خلال العام 2019 كنتيجة لإعادة تقييم القيمة العادلة في حصة ملكية موجودة سابقاً في شركة زميلة ونتج عن شراء كامل الحصص في الشركة الزميلة، وكذلك المكاسب الناجمة عن بيع قطعة أرض.

وانخفضت إيرادات "مدينة المعرفة" بنسبة 25.58% في 2020 إلى 112.9 مليون ريال مقابل 151.76 مليون ريال في 2019.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، تحولت مدينة المعرفة الاقتصادية لخسارة نحو 22.2 مليون ريال، مقابل صافي ربح 19.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2019.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن خسائرها المتراكمة بنهاية الربع الثالث من 2020 بلغت نحو 290.75 مليون ريال تعادل 8.6% من رأس المال البالغ 3.393 مليار ريال.