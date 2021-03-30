فولكسفاغن تغير اسم وحدتها الأميركية إلى "فولتسفاغن"

أكدت الوحدة الأميركية لشركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاغن، اليوم الثلاثاء، أنها ستغير اسم عملياتها في الولايات المتحدة إلى "فولتسفاغن أميركا" مع تحول تركيزها إلى السيارات الكهربائية.

يسري الاسم الجديد من مايو أيار، وجاء الإعلان بعد أن بثت عدة وسائل إعلام أمس الاثنين مسودة بيان نُشر عن طريق الخطأ على الموقع الأميركي للشركة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة فولتسفاغن أميركا سكوت كيو، في بيان، "ربما نغير حرفا، لكننا لن نغير التزام هذه العلامة بصنع أفضل السيارات في فئتها للسائقين ولجميع الناس في كل مكان".

وأعلن صانع السيارات الألماني التزامه ببيع مليون سيارة كهربائية في أنحاء العالم بحلول 2025 وإطلاق 70 طرازا كهربائيا من شتى علامات مجموعة فولكسفاغن بحلول العام 2029.