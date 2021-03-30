"التصنيع الوطنية" تقلص خسائرها السنوية 73% إلى 447 مليون ريال

سجلت شركة التصنيع الوطنية خسائر سنوية عن عام 2020 بـ447 مليون ريال، لكن هذه الخسائر جاءت متراجعة بأكثر من 73% مقارنة بالعام الذي سبقه حيث كانت عند مليار و676 مليون ريال.

ويعود سبب انخفاض صافي الخسارة بشكل رئيسي إلى تسجيل الشركة خسارة من إعادة تقييم أصول شركة كريستل والتي تم بيعها لشركة ترونكس، ومخصص الدعم المالي لمجمع الأكريليك في السنة السابقة، والذي أعلن عنه في موقع تداول مع نتائج الشركة الموحدة المراجعة لعام 2019.

وأشارت الشركة أيضاً في بيانها على "تداول"، اليوم الثلاثاء، إلى انخفاض مخصص الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولة لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وتكاليف التمويل مقارنة بعام 2019، بالرغم من تسجيل مخصص بقيمة 321 مليون ريال ( تبلغ حصة شركة التصنيع 267 مليون ريال)، مقابل التزامات عقود توريد طويلة الأجل لمادة خام (معدن درجة TiCL4) لمجمع صناعات المعادن المتطورة، وتوهو للتيتانيوم المحدودة إحدى شركات المشاريع المشتركة، وانخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وحصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وارتفاع مخصص الزكاة.