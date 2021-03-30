"العقارية السعودية" تتكبد خسائر تفوق 140 مليون ريال عن 2020

تكبدت الشركة العقارية السعودية خسائر في العام المالي 2020، بقيمة 140.7 مليون ريال، مقابل خسائر بمبلغ 186.4 مليون في عام 2019، أي بنسبة انخفاض بلغت 25%.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية "تداول" تحقيق الخسائر إلى انخفاض إيرادات التأجير بمبلغ (10.8) مليون ريال نظراً لتراجع نسب الإشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات المؤجرة في القطاع التجاري والسكني.

إلى جانب ارتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة وتأثيرها بزيادة تكاليف التشغيل.

ولفتت الشركة أيضاً إلى انخفاض قيمة استثمارات عقارية لأعمال رأس مالية بمبلغ (82,6) مليون ريال، بناءً على عملية التقييم التي تمت من قبل مقيمين خارجيين معتمدين، إلى جانب إثبات مخصصات.