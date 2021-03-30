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رئيس التصنيع للعربية: سوق البتروكيماويات تواءمت مع ظروف الجائحة

شركات

رئيس التصنيع للعربية: سوق البتروكيماويات تواءمت مع ظروف الجائحة

مطلق المريشد: المخصصات وفق المعايير المحاسبية ضغت على نتائج الشركة

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دبي - العربية.نت

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توقع الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، مطلق المريشد، في مقابلة مع "العربية" أن تظل أسعار منتجات البتروكيماويات بحال أفضل مما كانت عليه في العام الماضي.

وقال إن أسعار منتجات البتروكيماويات هبطت 15% في عام 2020 مقارنة مع مستوياتها في 2019، لكن أسعار العام الحالي، ستظل أفضل حالاً لأن السوق تعودت على ظروف الجائحة.

وأشار إلى تراجع المبيعات السنوية لشركة التصنيع الوطنية 23% لتصل إلى 2.27 مليار ريال.

وأضاف خسائر الشركة السنوية العام الماضي تراجعت 73% لتصل إلى 445 مليون ريال، مفسرا تراجع الخسائر إلى خسارة إعادة تقييم اصول شركة Cristal والتي تم بيعها لشركة Tronox في السنة السابقة، ومخصص الدعم المالي لمجمع الإكريليك.

وبين أن المعايير المحاسبية تجبر الشركة على حجز مخصصات تؤثر على الأرباح، موضحا أن الشركة قلصت ديونها بمقدار النصف من 27 مليار ريال نهاية 2015 إلى 13 مليار ريال نهاية 2020.

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