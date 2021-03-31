في عام الجائحة والعقوبات.. أرباح هواوي تقترب من 10 مليارات دولار 

بلغت مبيعات شركة هواوي عالمياً في عام 2020 حوالي 136.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.8% سنوياً. وبلغ صافي الأرباح 9.9 مليار دولار بزيادة قدرها 3.2% سنوياً.

ويأتي هذا الأداء على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة بين عامي 2019 و2020 بسبب العقوبات.

ونجحت مجموعة "هواوي كارير" لشبكات الاتصالات في ضمان استمرار تشغيل عمليات أكثر من 1500 شبكة اتصالات في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم، ما ساهم في دعم العمل عن بعد والتعلم والتسوق عبر الإنترنت أثناء فترة الإغلاق الذي فرضه تفشي الجائحة.

وحققت الشركة المزيد من تقدم الأعمال من خلال تنفيذ أكثر من 3000 مشروع مبتكر في الجيل الخامس في أكثر من 20 قطاعاً مثل مناجم الفحم وإنتاج الفولاذ والموانئ والتصنيع.

وقدمت مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات على مدار العام الماضي مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة والمخصصة لسيناريوهات مصممة خصيصاً لخدمة أعمال مختلف القطاعات، وبذلت جهوداً كبيرة لبناء نظام إيكولوجي رقمي مزدهر بفضل الابتكار المشترك والنجاح المشترك. وأثناء تفشي الجائحة، وفرت هواوي العديد من الخبرات والحلول التقنية التي أدت دوراً مهماً في مكافحة الجائحة، حيث ساهم حل التشخيص الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي وفرته منصة HUAWEI CLOUD في دعم البنية التحتية الطبية في المشافي في جميع أنحاء العالم. وتعاونت هواوي مع شركائها على إطلاق منصات تعتمد على الحوسبة السحابية لتوفير التعلم عبر الإنترنت إلى أكثر من 50 مليون طالب في المدارس.

وحققت مجموعة أعمال "هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك تقدماً ملحوظاً في تطبيق استراتيجية "حياة سهلة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي" ("1 + 8 + N ") من خلال إطلاق نظام التشغيل HarmonyOS ونظام خدمات هواوي للهاتف المحمول لتوفير تجربة ذكية إلى المستهلكين من خلال جميع الأجهزة والسيناريوهات مع التركيز على المكاتب الذكية واللياقة والصحة والمنازل الذكية والسفر المريح والترفيه.

وخلال المؤتمر الصحافي لإعلان النتائج، قال كين هو، رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي: "تمكنا من التغلب على التحديات التي واجهتنا على مدار العام الماضي، وواصلنا الابتكار من أجل تحقيق قيمة أكبر لعملائنا والمساهمة في مكافحة الجائحة وتعزيز التعافي الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. كما ركزنا على تعزيز عملياتنا، مما أدى إلى تحقيق أداء متوافق مع التوقعات بشكل كبير. وسنواصل التعاون بشكل وثيق مع عملائنا وشركائنا على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمستدامة، ونؤكد على التزامنا بتحقيق المزيد من القيمة للمجتمعات والعملاء في مواجهة الظروف الصعبة".