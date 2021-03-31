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بوش تتخارج من آمون للأدوية المصرية مقابل 740 مليون دولار

شركة صناعة العقاقير الكندية بوش هيلث
شعار شركة صناعة العقاقير الكندية بوش هيلث
استحواذ

بوش تتخارج من آمون للأدوية المصرية مقابل 740 مليون دولار

ستبيع كامل حصتها في شركة آمون للصناعات الدوائية المصرية إلى الشركة القابضة ومقرها أبوظبي

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة صناعة العقاقير الكندية بوش هيلث " Bausch Health "، اليوم الأربعاء، أنها ستبيع كامل حصتها في شركة آمون للصناعات الدوائية المصرية إلى الشركة القابضة ومقرها أبوظبي مقابل نحو 740 مليون دولار، شاملة الدين، وفق ما ورد في "رويترز".

وكانت شركة أبوظبي للتنمية القابضة ADQ قد أعلنت في 29 نوفمبر 2020 أنها تخطط لإتمام استحواذها على شركة أمون للصناعات الدوائية خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما ذكرت جريدة "البورصة" المصرية.

وكانت قد قدرت قيمة الصفقة الإجمالية بين 650 و700 مليون دولار.

وكانت "بلومبيرغ"، قد ذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي مشارك في المفاوضات، وهو ما نفته المصادر، مؤكدة أن المفاوضات قاصرة فقط على "ADQ".

ووفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، فإن "فاليانت" المالكة لـ"أمون" اختار "غولدمان ساكس"، و"ديلويت" كمستشارين ماليين للصفقة، فيما اختارت "ADQ" بنك كريديه سويس وKPMG، بالإضافة إلى اختيار مكتب "معتوق بسيوني والحناوي" كمستشار قانوني للصفقة.

واستحوذت "فاليانت" الكندية على "آمون" في عام 2015 في صفقة بلغت قيمتها 800 مليون دولار، وتعرضت المجموعة الكندية لمشاكل خاصة بالديون ما دفعها لبيع بعض عملياتها في أميركا اللاتينية لتخفيض الديون.

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