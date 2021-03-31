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"صندوق النقد" يمنح الأردن تمويلاً إضافياً بـ 200 مليون دولار

الأردن اقتصاد
اقتصاد الأردن

"صندوق النقد" يمنح الأردن تمويلاً إضافياً بـ 200 مليون دولار

مراجعة توصلت إلى أن برنامج التمويل "يسير على المسار الصحيح"              

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واشنطن - رويترز

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قال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، إنه توصل إلى اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويل البلاد بمقدار 200 مليون دولار، بموجب برنامج ائتماني قائم، بعدما توصلت مراجعة إلى أن البرنامج "يسير على المسار الصحيح".

وقال الصندوق إن إجمالي المدفوعات للأردن، بما في ذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس 2020 والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيلات قروض الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، سيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

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