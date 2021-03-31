تمويلي المصرية تسعى لرفع محفظتها لـ319 مليون دولار بـ3 سنوات

قال العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "تمويلي" للمشروعات متناهية الصغر المصرية عمرو كمال أبو العزم، إن شركته تسعى لزيادة محفظتها التمويلية إلى 5 مليارات جنيه (318.5 مليون دولار) على مدى الثلاث سنوات المقبلة من 1.070 مليار جنيه بنهاية 2020.

وأضاف أبو العزم، في مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن شركته التي يبلغ رأسمالها المدفوع 75 مليون جنيه حققت زيادة في صافي أرباحها خلال 2020 بنحو 75% على أساس سنوي إلى 51.5 مليون جنيه.

وقال "محفظة الشركة التمويلية زادت إلى 1.070 مليار جنيه في 2020 من نحو 750 مليون جنيه في 2019 ونسعى لزيادتها إلى ملياري جنيه بنهاية هذا العام وإلى 5 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة".

وتأسست تمويلي للمشروعات متناهية الصغر عام 2017. ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة أيادي للاستثمار والتنمية بنسبة 40% وشركة إن.آي كابيتال بنسبة 30% وشركة البريد المصري للاستثمار بحصة 30%.

ولفت أبو العزم إلى أن شركته التي تعمل في 16 محافظة بمصر تسعى لزيادة عدد فروعها من 71 فرعا إلى 100 فرع بنهاية العام الجاري وقاعدة العملاء من 75 ألف عميل إلى 100 ألف عميل بنهاية 2021.