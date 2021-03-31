سهم ديليفرو يتراجع بأكثر من 30% في بداية تداولاته

تراجع سهم ديليفرو في أول ساعة من تداوله، اليوم الأربعاء، بأكثر من 30% في بورصة لندن، بعد الطرح الذي يعد الأكبر في هذه البورصة منذ طرح شركة غلينكور في مايو أيار 2011.

وقالت بنوك تعمل في صفقة طرح شركة توصيل الطعام ديليفرو، أمس الثلاثاء، إن الشركة ستسعر الطرح العام الأولي عند 390 بنسا للسهم، عند الحد الأدنى لنطاق الأسعار المشار إليه سابقا.

ويشير ذلك إلى تقييم إجمالي ‭‭7.6‬‬ مليار جنيه إسترليني (10.46 مليار دولار)، أي أقل مما كان متوقعا في البداية، بعد أن قال عدد من مديري الصناديق الكبيرة في المملكة المتحدة إنهم لن يشاركوا، مشيرين إلى مخاوف بشأن هيكل ملكية أسهمها ونموذج أعمالها القائم على التوظيف بعقود مؤقتة.

وقال متحدث باسم ديليفرو "نظرا لظروف السوق العالمية المتقلبة فيما يتعلق بالطروح العامة الأولية، فإن ديليفرو تختار التسعير بمسؤولية وعند نقطة دخول تعزز القيمة في الأمد الطويل للمستثمرين الجدد من المؤسسات والأفراد".