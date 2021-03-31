المركزي المصري: نمو المعروض النقدي 20.2% في فبراير

أفادت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 20.2% على أساس سنوي في فبراير شباط.

وبلغ المعروض النقدي 5.03 تريليون جنيه مصري (321 مليار دولار) في فبراير شباط، صعودا من 4.19 تريليون في ذات الشهر قبل عام.

وفي الوقت الذي تسعى فيه البنوك المصرية إلى توسيع استخدام الخدمات والمعاملات الرقمية في إطار توجيهات البنك المركزي المصري بالتوسع في هذه الخدمات واستخدام التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا في المعاملات المالية، لجأت البنوك إلى تنظيم مسابقات للمشاركين من العملاء في هذه المنظومة.

وأعلن البنك الأهلي المصري، تسليم الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية لتطبيقات الخدمات الرقمية للبنك والمتمثلة في تطبيقي "الأهلي.نت" و"الأهلي موبايل"، وهي الحملة التي أطلقها البنك في ديسمبر الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، كريم سوس، إن الجوائز التي تتسم بخواصها الإلكترونية، تم منحها لــ 50 فائزاً من العملاء مستخدمي تطبيقات "الأهلي.نت" و"الأهلي موبايل" خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتى نهاية فبراير الماضيين، وذلك من خلال تجميع أكبر عدد من النقاط التي يحصل عليها العميل عند إجراء المعاملات المالية لأول مرة باستخدام خدمتي الأهلي.نت والأهلي موبايل.

وأوضح أن الحملة الترويجية استهدفت تدعيم استراتيجية البنك في تنشيط استخدام العملاء للقنوات الرقمية في الحصول على الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك، وذلك من خلال تشجيع العملاء على تفعيل التطبيقات الإلكترونية للبنك واستخدامها في الحصول على خدماتهم المصرفية.