بعد ضربة أركيغوس.. وكالة S&P تخفض تصنيف "كريدي سويس"

خفضت وكالة S&P Global Ratings نظرتها المستقبلية لمجموعة Credit Suisse من مستقرة إلى سلبية وذلك نتيجة لتداعيات أزمة Archegos على أسهم البنك وديونه.

وتعد مجموعة Credit Suisse من البنوك الأكثر تعرضاً لصندوق الاستثمار العائلي المتعثر Archegos حيث تقدر إجمالي خسائرها من هذه الأزمة بمليارات الدولارات وذلك بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرغ.

ومن ناحية أخرى، قالت وكالة S&P Global Ratings إن تلك الأزمة تضع تساؤلات حول سياسة إدارة المخاطر لدى مجموعة Credit Suisse.

الجدير بالذكر أن أسهم مجموعة Credit Suisse وسنداتها تراجعت نتيجة لأزمة Archegos كما ارتفعت تكاليف حماية ديونها من التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2020.