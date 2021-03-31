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خسائر "جبل عمر" تتفاقم.. ارتفاع 110% في 2020 إلى 1.34 مليار ريال

جبل عمر
أحد مشاريع "جبل عمر"

خسائر "جبل عمر" تتفاقم.. ارتفاع 110% في 2020 إلى 1.34 مليار ريال

إيرادات الشركة تأثرت سلباً بجائحة كورونا 

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العربية.نت

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فاقمت شركة "جبل عمر" خسائرها السنوية بنسبة 110% لعام 2020 مقارنة بالعام الذي سبق، حيث بلغت الخسائر ملياراً و339 مليون ريال مقارنة مع 635 مليون ريال في عام 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة بواقع 80% إلى 176 مليون ريال، مقابل 885 مليون ريال في 2019.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال 2020 مقارنة بالعام السابق له، بحسب بيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، إلى تأثر إيرادات الشركة سلباً بجائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المختصة في السعودية للسيطرة عليه والحد من مخاطر انتشاره.

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يضاف إلى ذلك، انخفاض في الإيرادات التشغيلية الأخرى، والذي يعود إلى الخسارة المتكبدة في القيمة العادلة للاستثمار من خلال قائمة الدخل مقارنة بالأرباح في العام الماضي، وزيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة، فضلاً عن زيادة مخصص الزكاة.

وأشار البيان إلى أن النتائج السلبية قابلها انخفاض في المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض الأعباء المالية، نتيجة الإعفاء من الرسوم المالية المستحقة على صندوق الإنماء العقاري عن الفترة من 10 مارس 2020 إلى 1 نوفمبر 2020 بسبب الآثار السلبية لوباء كورونا.

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