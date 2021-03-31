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شركة تابعة لـ "مبادلة" تبيع 12% من أسهم الدار العقارية بنحو مليار دولار 

مبادلة مناسبة
مبادلة
سوق أبوظبي

شركة تابعة لـ "مبادلة" تبيع 12% من أسهم الدار العقارية بنحو مليار دولار 

بعد إعلان خطة تجديد ياس مول بـ 500 مليون درهم

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دبي - العربية.نت

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باعت شركة تابعة لشركة "مبادلة" 12% من أسهم الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي بنحو 3.5 مليار درهم ما يقارب مليار دولار تقريبا.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان شركة الدار للاستثمار أول من أمس الاثنين، عن خطة تجديد شاملة بقيمة 500 مليون درهم لمركز "ياس مول"، من أجل تعزيز مكانته كنقطة محورية وسط جزيرة ياس، الوجهة السكنية والترفيهية سريعة النمو في أبوظبي.

ويهدف هذا الاستثمار الأساسي إلى الارتقاء بتجربة العملاء من خلال عملية إعادة تصميم المساحات الرئيسية داخل المول وإطلاق مفاهيم جديدة ومبتكرة للتسوّق.

وستتمكن الدار للاستثمار من خلال خطة التجديد من إعادة تصميم 40% من إجمالي مساحات التأجير، لتقديم متاجر ذات تجارب فريدة ومطاعم ومقاهٍ ومكاتب. وانطلقت أعمال التجديد في الأقسام الرئيسية خلال مارس الحالي على أن تُستكمل على عدة مراحل خلال فترة 12 إلى 18 شهراً.

وحافظت الدار العقارية على معدلات إقبال مستقرة عبر وجهات التسوق التابعة لها، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

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