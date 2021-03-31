أرباح "الوطنية للبناء" ترتفع 275% في 2020 لـ23 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للبناء والتسويق، بعد الزكاة، بنسبة 274.8% في العام 2020، لتصل إلى 23.32 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 6.22 مليون ريال في 2019.

وبحسب بيان "الوطنية للبناء"، للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، فإن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى زيادة حجم المبيعات، وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى مقارنة بالعام 2019.

وأشارت إلى أن هناك تأثير إيجابي في ارتفاع صافي الربح من ضمنها نصيب الشركة من أرباح الاستثمار في شركات زميلة بمبلغ 7.16 مليون ريال.

ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 20% إلى 204.96 مليون ريال في 2020، مقابل 170.85 مليون ريال في 2019.

وذكرت الشركة أن مراجع الحسابات أشار إلى أن استحواذ الوطنية للبناء والتسويق على شركة مصنع أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته، والمقيمة بمعرفة مقيم معتمد وهي مملوكة لأحد المساهمين الرئيسين وذلك مقابل 180 مليون ريال، وسددت قيمة الاستثمار عن طريق المقايضة والمبادلة (بيع أراضي ومباني وتحويل مديونيات) تخص أطراف ذات علاقة بمبلغ 172.26 مليون ريال، وحتى تاريخ القوائم المالية لم يتم استكمال الإجراءات النظامية وعليه لم يتم توحيد القوائم المالية للشركة المستحوذ عليها.