أرباح "جدوى ريت السعودية" ترتفع 101% في 2020

ارتفع صافي ربح صندوق جدوى ريت السعودية، بنسبة 101% في العام 2020، ليصل إلى نحو 154.09 مليون ريال، مقارنة بنحو 76.65 مليون ريال في 2019.

وبحسب التقرير المالي السنوي من شركة جدوى للاستثمار، مدير الصندوق، على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، فإن صافي قيمة الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات في نهاية السنة بلغ نحو 1.576 مليار ريال، مقابل 1.538 مليار ريال بنهاية 2019، بارتفاع 2.5%.

وسجل الصندوق إجمالي مصاريف وأتعاب للسنة نحو 62.98 مليون ريال.

وبلغ عدد الوحدات القائمة في نهاية العام الماضي، 158 مليون وحدة، وبلغ صافي قيمة الوحدة 11.71 ريال، وسجل العائد للفترة نسبة 7.2%.

كانت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية، قد أعلنت عن توقيع الصندوق اتفاقية شراء عقار مجمع بوليفارد الرياض، بمبلغ وقدره 320 مليون ريال (85.3 مليون دولار) وسيتم تمويل عملية الشراء عن طريق زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق والتي تبلغ 370 مليون ريال، وذلك من خلال قبول مساهمة عينية من بائع الأصل العقاري الجديد بمبلغ 120 مليون ريال بالإضافة إلى إصدار وحدات نقدية إضافية في الصندوق بقيمة 250 مليون ريال.