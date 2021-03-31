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ارتفاع خسائر "البحر الأحمر" لـ158 مليون ريال بـ2020

البحر الأحمر العالمية
شعار شركة "البحر الأحمر العالمية"
سوق السعودية

ارتفاع خسائر "البحر الأحمر" لـ158 مليون ريال بـ2020

بلغت الخسائر المتراكمة 146.2 ريال بنسبة 24.4% من رأس المال

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت خسائر شركة "البحر الأحمر العالمية" إلى 158.3 مليون ريال بنهاية 2020، مقارنة بخسائر 74.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض إجمالي الربح وزيادة المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالعام السابق، كما أنه يوجد انخفاض في قيمة الأصول غير الملموسة مقارنة بالعام السابق.

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وبلغت إيرادات العام الحالي 533.5 مليون ريال مقابل 606.1 مليون ريال خلال العام الماضي، وذلك بانخفاض 12%.

وشكلت جائحة كورونا تحديات كبيرة في الأعمال التجارية، مما أدى إلى إعادة جدولة بعض المشاريع الكبرى، مما أثر على نتائج العام المالي 2020، وقد أدى ذلك إلى انخفاض المبيعات وبالتالي انخفاض في الهوامش مقارنة بالعام السابق.

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 441.7 مليون ريال، مقابل 603 ملايين ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض 27%.

وبلغت الخسائر المتراكمة 146.2 ريال بنسبة 24.4% من رأس المال البالغ 600 مليون ريال.

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