ارتفاع خسائر "عسير" السنوية 112% لـ 48.5 مليون ريال

عمّقت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، خسائرها السنوية لتسجيل خسارة 48.5 مليون ريال نهاية 2020 بزيادة 112% عن خسائر 2019 البالغة 22.8 مليون ريال.

وأرجع بيان للشركة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" الأربعاء سبب ارتفاع صافي الخسارة إلى انخفاض في الأرباح الإجمالية والأرباح التشغيلية خلال العام الماضي مقابل العام السابق له.

ويأتي هذا الانخفاض بصفة أساسية جراء انخفاض إجمالي الربح من المبيعات، وتسجيل خسارة نتيجة هبوط في قيمة ممتلكات وآلات ومعدات إضافة إلى خسائر في الإيرادات الأخرى وارتفاع ضريبة الدخل.

يذكر أن قيمة الخسائر المتراكمة للشركة بلغت في نهاية 2020 حوالي 63.7 مليون ريال وهو ما يمثل 5% من رأس مال الشركة البالغ 1263.9 مليون ريال.