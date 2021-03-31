المراكز العربية تطرح صكوكاً دولية بـ650 مليون دولار

أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الأربعاء، عن انتهاء طرح إصدار صكوك دولية بقيمة 650 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن العدد الإجمالي للصكوك 3,250 صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار.

وأضافت أن عائد الصك 5.625%، ومدة الاستحقاق 5 سنوات.

وأشارت المراكز العربية إلى أنها قد تقوم باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي، كما يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضا في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك.

وتابعت: "وفقًا لظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحا للمستثمرين في الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحًا لحملة الصكوك".

وقالت إنها قدمت طلباً لإدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية.

وأوضحت أنه يجوز طرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، بصيغته المعدلة.

وذكرت المراكز العربية، أنها ستواصل استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين، مشيرة إلى أن الاكتتاب تمت تغطيته من قبل المستثمرين بمقدار الضعفين.

وقالت إن هذه الخطوة لدعم وتعزيز مركز الشركة المالي من خلال سداد جزء كبير من قروضها القائمة، وكذلك لتحرير الكثير من أصولها ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تحرير جميع أصولها المرهونة لدى البنوك.

وأضافت أن هذه الخطوة ستوفر أيضاً سيولة إضافية لدعم وتمويل خطة الشركة التوسعية المشتملة على ثمانية مشاريع من المزمع استكمالها على المديين القصير والمتوسط، والتي تأتي ضمن استراتيجية الشركة الأوسع والهادفة إلى التوسع في تطوير مراكز التسوق العصرية التي تضم وجهات ترفيهية متنوعة مثل دور السينما والمطاعم والكافيهات الراقية علاوة على محلات التجزئة.

ومن ناحية أخرى، أشارت المراكز العربية إلى إصدار وكالة "موديز" تصنيف ائتماني في الفئة Ba2 لهذا الإصدار من الصكوك وترقية تصنيفها الائتماني للإصدار الأول من الصكوك إلى الفئة Ba2، فيما أصدرت وكالة "فيتش" تصنيف ائتماني في الفئة BB+(متوقع) لهذا الإصدار.

كانت شركة المراكز العربية قد أعلنت عن عزمها إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأميركي.

وذكرت أن الهدف من طرح الصكوك هو لأغراض الشركة التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية.