المملكة القابضة تتحول لخسائر بـ1.5 مليار ريال في 2020

أعلنت شركة المملكة القابضة عن تحولها لخسائر بنحو 1.47 مليار ريال في العام 2020، مقارنة بصافي ربح نحو 420.2 مليون ريال في 2019.

وقالت شركة المملكة القابضة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن الخسائر تعود إلى الانخفاض في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضا انخفاض الإيرادات التشغيلية للفنادق وانخفاض في قيمة إحدى الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وانخفاض أرباح ومكاسب من استثمارات والزيادة في الانخفاض في الأصول المالية وكذلك انخفاض من أرباح تشغيلية غير مستمرة وايضا ارتفاع في مصروف الزكاة.

وأضافت أن ذلك على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وارتفاع مكاسب من بيع شركة تابعة وارتفاع دخل التوزيعات وانخفاض الأعباء المالية وضريبة الدخل والخسائر الأخرى وكذلك الانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.03 مليار ريال في 2020، مقابل 1.93 مليار ريال في 2019، بانخفاض 46.6%.

كانت شركة المملكة القابضة قد تحولت لخسارة في التسعة أشهر الأولى من 2020، قدرها 1.37 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح قدره 401.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.