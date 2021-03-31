خسائر إعمار المدينة الاقتصادية ترتفع 134% في 2020

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع خسائرها بنسبة 134.1% خلال العام 2020، لتصل إلى 1.25 مليار ريال، مقارنة بنحو 533 مليون ريال خسائر في 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 42% في 2020 إلى 547 مليون ريال، مقارنة بنحو 947 مليون ريال في 2019.

وذكرت "إعمار"، أن الانخفاض في الإيرادات وإجمالي الربح خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019 بسبب التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية في قطاع العقارات بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا غير المسبوق.

وأوضحت أن المجموعة سجلت انخفاضا في قيمة العقارات المتاحة للبيع وعقود الإيجار وبعض الأصول التشغيلية بعد إعادة التقييم بمبلغ 316 مليون ريال خلال العام 2020، مما أثر على نتائج المجموعة.

وأضافت أنه بسبب البيئة الاقتصادية السائدة والتأخير في إنجاز المشاريع، قامت الإدارة بإعادة تقييم تقديرات التكلفة الكلية للمشاريع السكنية والصناعية، وبناءً عليه تم تعديل تقديرات التكلفة، مما أدى إلى زيادة في إجمالي الخسارة بمقدار 307 ملايين ريال مقارنة بالعام 2019.

وتابعت إعمار المدينة الاقتصادية: "أدى التباطؤ في نشاط التنمية نتيجة لظروف الاقتصاد الكلي السائدة وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد_19 إلى الاعتراف بالتكاليف المالية لخدمة الدين في بيان الدخل للفترة الحالية بدلاً من رسملتها مما أدى إلى زيادة صافي الخسارة للسنة.

الخسائر المتراكمة

وفي سياق متصل أعلنت إعمار المدينة الاقتصادية عن بلوغ خسائرها المتراكمة نحو 2.668 مليار ريال تعادل نسبة 31.3 % من رأس المال.

وذكرت "إعمار"، أنه بالإضافة إلى التحديات المستمرة في سوق العقارات التي تواجهها الشركة، فإن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية هي مدينة اقتصادية متكاملة حيث لا تستثمر الشركة فقط في تطوير البنية التحتية للمدينة مثل طرق المدينة والجسور والمحطات الفرعية والمياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للاتصالات وما إلى ذلك، ولكنها أيضا تتحمل تكلفة تشغيل وصيانة البنية التحتية للمدينة.

وأضافت أنها تستثمر أيضا في ضروريات المدينة مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة والترفيه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المدينة، ويؤدي هذا إلى قدر كبير من الاستهلاك إلى جانب خسائر التشغيل الأولية المتعلقة بهذه الأصول والتي تؤثر على ربحية الشركة على المدى القصير.

وأوضحت أن هذه الاستثمارات ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبارها عاملاً مساعدًا كبيرًا للتحول الاجتماعي والاقتصادي في السعودية.

وقالت إعمار المدينة الاقتصادية، إنها أبرمت اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة لتحويل جزء من قرض وزارة المالية البالغ نحو 2.83 مليار ريال إلى حقوق ملكية يجري استكمالها وإتمام شروطها.