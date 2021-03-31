خسائر "الصقر للتأمين" تتفاقم إلى 106 ملايين ريال في 2020

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، عن ارتفاع خسائرها، قبل الزكاة، بنسبة 166% خلال العام 2020، لتسجل نحو 105.98 مليون ريال، مقارنة بنحو 39.86 مليون ريال خسائر في 2019.

وقالت "الصقر للتأمين" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن سبب ارتفاع صافي الخسارة قبل الزكاة خلال العام 2020 مقارنةً مع العام 2019 إلى ارتفاع صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 97.5 مليون ريال وبنسبة 30%.

بلغ صافي المطالبات المتحملة 421.79 مليون ريال في العام 2020، مقابل 324.28 مليون ريال في 2019.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" حققت الشركة صافي خسائر نحو 30.1 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقارنة بخسائر نحو 7.2 مليون ريال في الربع الرابع من 2019، بارتفاع نحو 321%.

وقالت "الصقر للتأمين" إن الخسائر المتراكمة في نهاية العام 2020 بلغت نحو 122.6 مليون ريال أي ما نسبته 30.6% من رأس المال المدفوع.