خسائر "شمس" ترتفع 96% لتتجاوز 8 ملايين ريال في 2020

أظهرت النتائج المالية لشركة المشروعات السياحية "شمس"، ارتفاع صافي خسائرها بنسبة 95.8% خلال العام 2020، لتسجل نحو 8.19 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 4.29 مليون ريال في 2019.

وقالت "شمس" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن سبب زيادة صافي الخسارة يعود إلى اشتمال المصاريف الإدارية والعمومية للفترة على مخصصات للأرصدة المدينة بالإضافة إلى احتساب مخصصات لمواجهة قضايا بناء على حكم ابتدائي ولم يتم الحكم فيها بشكل نهائي وما زالت منظورة أمام القضاء ولكن تم احتساب المخصصات انطلاقا من مبدأ الحيطة والحذر وبناء على ترجيح المستشار القانوني للشركة.

وكشفت الشركة عن بلوغ خسائرها المتراكمة نحو 34.77 مليون ريال بنهاية العام 2020، تمثل نسبة 34.26% من رأس المال، مقارنة بنحو 26.5 مليون ريال تمثل نسبة 26.13% من رأس المال بنهاية 2019.

وذكرت الشركة أنه على الرغم من تأثر إيرادات الشركة في الربع الأول والثاني من السنة المنتهية في ديسمبر 2020 بسبب جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية أثرت على إشغال منتجع شاطئ النخيل، المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة، إلا أنه تم تعويض ذلك الأثر على التشغيل في النصف الأخير من السنة بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية وذلك بتخفيض التكاليف والاهتمام بالعروض الترويجية التي أثرت إيجابيا على إيرادات المنتجع بشكل ملحوظ.