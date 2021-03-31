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خسائر لازوردي للمجوهرات تتفاقم 589% في 2020

لازوردي
فرع تابع لشركة لازوردي للمجوهرات
سوق السعودية

خسائر لازوردي للمجوهرات تتفاقم 589% في 2020

وتوصي بعدم توزيع أرباح

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت خسائر شركة لازوردي للمجوهرات، بنسبة 588.6% في العام 2020، لتسجل نحو 120.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 17.5 مليون ريال خسائر في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن هناك عدة عوامل توضح التغير في صافي الدخل والأداء لعام 2020، ومنها أن إجمالي إيرادات المجموعة، بما في ذلك قيمة معدن الذهب، بلغت 1.278 مليار ريال في 2020، بانخفاض قدره 35.3% مقارنة بـ 1.976 مليار ريال في العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة لا تعتبر قيمة معدن الذهب المباع إيراداً حقيقياً حيث أن المجموعة لا تحقق أي أرباح أو خسائر من بيع الذهب كمعدن.

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وبلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة لسنة 2020 نحو 347.4 مليون ريال، بانخفاض قدره 27.8% مقارنة بـ 481.2 مليون ريال العام الماضي.

وأضافت لازوردي للمجوهرات، أن إيرادات قنوات البيع بالجملة انخفضت في السعودية بنسبة 45.2% مقارنةً بالعام الماضي، متأثرة سلبًا بالإغلاق الكامل لأسواق الذهب والمراكز التجارية منذ منتصف شهر مارس وحتى نهاية أبريل، وبانخفاض ساعات العمل في شهري مايو ويونيو بسبب جائحة كوفيد- 19.

وأوضحت أنه نتج عن هذا الانخفاض أيضاً عن زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف حيث وصلت النسبة إلى 15% اعتباراً من 1 يوليو 2020، وكذلك الزيادة الحادة في أسعار الذهب.

كما تراجعت إيرادات قطاع الجملة في مصر بنسبة 24.0% مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض ساعات العمل في المراكز التجارية والأسواق المصرية في النصف الأول من العام جرّاء جائحة كوفيد-19 والارتفاع الحاد في أسعار الذهب.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

أرجعت الشركة القرار إلى دعم المركز المالي والسيولة النقدية في الشركة وعدم تحقيق أرباح لهذا العام بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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