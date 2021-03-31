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"سبكيم" تعتزم تمديد خيار شراء 73.3 مليون سهم خزينة

سبكيم مناسبة
سبكيم
سوق السعودية

"سبكيم" تعتزم تمديد خيار شراء 73.3 مليون سهم خزينة

قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على تمديد عملية الشراء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) تمديد عملية شراء ما يصل إلى 10% من أسهم الشركة والاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافة خيار البيع.

وبحسب بيان للشركة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية "تداول" الأربعاء، فقد صدر قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على تمديد عملية الشراء.

وأوضحت أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها بواسطة الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

وذكرت أن عدد الأسهم المقرر شراؤها يبلغ 73.3 مليون سهم وسيتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة كأسهم خزينة عن طريق الأرصدة النقدية أو التسهيلات الائتمانية.

وقالت إن الهدف من الشراء هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، و الهدف من البيع توفير مزيد من السيولة للشركة ان لزم الأمر.

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