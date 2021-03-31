"ولاء للتأمين" تفوز بعقد من أرامكو تتجاوز قيمته مليار ريال

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية تأمينية مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لتقديم تغطية تأمينية لمنتجات الطاقة والممتلكات والمركبات والبحري ومنتجات أخرى.

وقالت "ولاء للتأمين" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد تزيد عن 5% من إجمالي أقساط التأمين لشركة ولاء للتأمين التعاوني للعام المالي 2020.

كانت النتائج المالية لشركة ولاء للتأمين التعاوني، أظهرت أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بلغ نحو 1.47 مليار ريال في 2020، مقابل 1.22 مليار ريال في 2019، بارتفاع 21.2%.

وأضافت ولاء للتأمين التعاوني أن مدة العقد سنة واحدة تبدأ مطلع أبريل 2021، متوقعة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2021.

وأشارت إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة، مؤكدة أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

وتفاعل سهم ولاء للتأمين التعاوني إيجاباً مع توقيع العقد مرتفعاً بنسبة 5.4% إلى سعر 23.68 ريال في تلك الأثناء.

كانت شركة ولاء للتأمين التعاوني، قد أعلنت عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح قبل الزكاة بنسبة 213.6%، ليصل إلى 72.625 مليون ريال، مقابل 23.159 مليون ريال خلال عام 2019، ما يمثل ارتفاعا بنحو 3 مرات.