"البلاد المالية" تعلن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد

أعلنت شركة "البلاد المالية" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر مارس 2021.

وتم التوزيع وفقاً لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، بإجمالي أرباح موزعة عند 621,155 ريال سعودي، على أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 19,800,000 وحدة قائمة.

وبلغت قيمة الربح الموزع 0.0314 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 0.31%.

وأشار بيان الشركة إلى أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد بتاريخ 22 شعبان 1442هـ الموافق 04 أبريل 2021.