مجموعة بن لادن: خيارات عدة للمقرضين لدعم استرداد أموالهم

أعلنت مجموعة بن لادن العالمية القابضة أنها ستعقد اجتماعا افتراضيا مع مقرضيها من أجل مناقشة اﻗﺘﺮاح إﻋﺎدة ﺮﺳﻤﻠﺔ الشركة الذي وافق عليه مجلس الإدارة.

ولم تفصح بن لادن عن التفاصيل المتعلقة بالهيكل المالي الجديد، ولكنها أشارت إلى أن الخطة تعطي المقرضين خيارات عدة تدعم استرداد أموالهم، وذلك من خلال مشاركتهم في المشاريع الجديدة للشركة.

وكانت "مجموعة بن لادن السعودية"، الشركة التابعة لمجموعة بن لادن العالمية القابضة، قد أعلنت في فبراير الماضي عن تعيينها خبير قطاع المقاولات غريغوريس كريستوفيديس في منصب الرئيس التنفيذي للتحول لقطاع المقاولات بالمجموعة.

وقالت المجموعة آنذاك، إن كريستوفيديس يمتلك خبرة تناهز 35 عاماً في قطاع المقاولات والإنشاء، وينضم إلى مجموعة بن لادن السعودية في مرحلة استثنائية من تاريخها، في خضم برنامج التحول الذي يشمل مجموعة بن لادن العالمية القابضة والمصمم لاستيعاب وإعادة بناء مجموعة بن لادن السعودية بموجب تفويض من مجلس إدارتها.

وسيعمل كريستوفيديس في منصبه بشكل وثيق مع إدارة مجموعة بن لادن السعودية ومجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة، جنباً إلى جنب مع المستشارين المعينين، وذلك للإشراف على عمليات تحول مجموعة بن لادن السعودية وضمان تعظيم القيمة لجميع أصحاب المصلحة.